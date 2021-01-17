خبير يطالب بزيادة محطات التغذية لتشجيع المواطنين على إحلال السيارات للعمل بالغاز.. فيديو

قال المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إنه لم يتم إثبات أى نجاحات كبيرة على مستوى دول العالم بتحويل السيارات التى تعمل بالسولار،متابعًا أن الدولة تستهدف فقط السيارات التى تعمل بالبنزين.





أوضح جمال عسكر، خلال لقائه فى برنامج"الحياة اليوم" ، أنه الدولة قامت بتحويل 420 ألف سيارة من 1995 حتى الآن ، كل ألف عربية يحتاج لمحطة تمويل بالغاز ومصر لديها 230 محطة ولا بد أن يتوافر 420 محطة وهذا التقصير ممكن أن يقلل من حافز إقبال المواطن للتحويل.





تابع خبير صناعة السيارات، أن الدولة تطمح لتغيير 250 ألف سيارة مجزئين على 70ألف سيارة فى 2021 و90 ألف سيارة فى 2022 و 90 ألف سيارة فى 2023 وحتى تتم هذه الرؤية لابد أن تتساوى عدد المحطات مع عدد الزيادة فى إحلال السيارات.





استكمل جمال عسكر، أن الاحتراق الكامل فى محرك الوقود عبارة عن وقود وهواء وشرارة وهذا يدل أن المحرك صحى فيه احتراق كامل نسبة التلوث فيه قليلة ، متابعا أن هناك محركات تخرج أدخنة سواد لأن الرشاشات التى تضخ الوقود فى غرف الإحتراق فى المحرك تكون عبارة عن بخار مما يحوله إلى ماء ولا بد أن تكون كفاءة المحرك حوالى 70 %.