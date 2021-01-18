خطير.. وكالة ناسا تكشف عن اقتراب نيزك ضخم من الأرض





يزيد حجم النيزك عن حجم ملعب كرة قدم كبير، وقد صنفته خطيرًا ومهددًا، حيث يستعد للمرور في مسار بالقرب من الأرض.





ووفقًا للوكالة فإن قطر النيزك يبلغ حوالي 256 مترًا، وسرعته المتوقعة تصل إلى نحو 3.6 كم في الثانية الواحدة، أي حوالي 13 ألف كم في الساعة.





وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من السرعة الهائلة لهذا النيزك إلا أنه تبدو متوسطة عند مقارنتها بالسرعات القياسية للنيازك في الفضاء.





من المقرر أن يمر النيزك الضخم بالقرب من الأرض اليوم، وتخشى الوكالة الفضائية الأمريكية أن يكون مروره خطيرًا وفقًا لصحيفة دايلي اكسبريس.





يبلغ عادة متوسط سرعة الصخور الفضائية أثناء حركتها في أي مكان في الفضاء سرعة تتراوح بين 11 إلى 72 كيلومترا في الثانية.

أطلقت وكالة «ناسا» الفضائية الأمريكية تخذيرًا من خطر جسيم يقترب من الأرض اليوم، حيث رصدت نيزك ضخم يتخذ مسارًا خطيرًا في النظام الشمسي، ويهدد كوكب الأرض.