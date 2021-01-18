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توك شو

في بعض الأحيان.. دينا الشربيني تسأل عمرو يوسف: ليه شايفني متسرّعة؟.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:10 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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داليا أحمد
سألت دينا الشربينى، عمرو يوسف خلال برنامج "بصراحة مع" الذى يعرض على قناة "MBC "، قائلة : ليه بتشوفنى متسرعة؟.

رد عمرو يوسف : "دينا الشربينى متسرعة فى بعض الأحيان و تثق فى الناس بسرعة وتحب الناس بشكل زيادة عن الطبيعي" .

واكدت دينا الشربينى ، أن طريقة تعاملها مع الناس والحياة عشوائية وليس لديها خطة فى التعامل مع أحد ، موضحة أن عمرو يوسف يبدو للجميع أنه عاقل وراكز ولكنه فى الواقع طيب جدا ومتسامح لأبعد الحدود.

وعلق عمرو يوسف قائلا: لدى في شخصيتي جانب آخر إذا غضب من شخض عدة مرات لا يستطيع مسامحته وتكون علاقته به سطحية للغاية ، متابعًا أن دينا الشربينى ترى دائما أنها مقصرة وكان لازم تعمل الأحسن.
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