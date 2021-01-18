في بعض الأحيان.. دينا الشربيني تسأل عمرو يوسف: ليه شايفني متسرّعة؟.. فيديو

سألت دينا الشربينى، عمرو يوسف خلال برنامج "بصراحة مع" الذى يعرض على قناة "MBC "، قائلة : ليه بتشوفنى متسرعة؟.





رد عمرو يوسف : "دينا الشربينى متسرعة فى بعض الأحيان و تثق فى الناس بسرعة وتحب الناس بشكل زيادة عن الطبيعي" .





واكدت دينا الشربينى ، أن طريقة تعاملها مع الناس والحياة عشوائية وليس لديها خطة فى التعامل مع أحد ، موضحة أن عمرو يوسف يبدو للجميع أنه عاقل وراكز ولكنه فى الواقع طيب جدا ومتسامح لأبعد الحدود.





وعلق عمرو يوسف قائلا: لدى في شخصيتي جانب آخر إذا غضب من شخض عدة مرات لا يستطيع مسامحته وتكون علاقته به سطحية للغاية ، متابعًا أن دينا الشربينى ترى دائما أنها مقصرة وكان لازم تعمل الأحسن.