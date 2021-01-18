من بطولة ثراء جبيل.. حسام علي يستعد لتصوير ورق التوت في فبراير المقبل





مسلسل "ورق التوت" بطولة كل من الفنانة ثراء جبيل، والفنان شريف سلامة، وعدد أخر من النجوم، كما إنه من المفترض أن يتم التعاقد مع عدد أخر من الفنانين أيضًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان المبارك.





يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى.

يستعد المخرج حسام علي، لتصوير مشاهد مسلسل "ورق التوت" في منتصف شهر فبراير القادم، وذلك بعدما انتهى من تصوير مسلسل "القاهرة كابول".