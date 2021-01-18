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تكنولوجيا

جوجل تعلن إصلاح مشكلة الشاشة لهواتف Pixel 4a 5G فى هذا التاريخ

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:02 ص
جوجل تعلن إصلاح مشكلة
جوجل تعلن إصلاح مشكلة الشاشة فى هواتف Pixel 4a 5G
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ندى على
أعلنت شركة  Google جوجل الأمريكية أنها تعمل على إصلاح المشكلة المتعلقة باللمس فى هواتف Pixel 4a 5G فى مدة زمنية أقصاها 8 فبراير القادم ، حيث ظهرت المشكلة  مع التحديث الأخير لشهر ديسمبر مع نظام التشغيل أندرويد 11 . 

وبحسب موقع Android Police فإن عدد كبير من مستخدمى هاتف Pixel 4a 5G قد اشتكوا على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى أنهم بعد قيامهم بإجاء التحديث الأخير فى نظام التشغيل أندرويد 11 واجهوا مشكلة كبيرة مع اللمس فى الشاشة.
 

ويؤثر خطأ شاشة اللمس على الجزء السفلي من شاشة هاتف Pixel 4a 5G ويكون أكثر وضوحًا عند استخدام التنقل بثلاثة أزرار بدلًا من الإيماءات، ويتفاعل الجزء السفلي من الشاشة جيدًا مع الضربات الشديدة الأفقية واللمسات القريبة من حافة الشاشة ، ولكن غالبًا لا تستجيب الشاشة بعد الضغط عليها. 

هناك أيضًا الكثير من الأشخاص الذين يقولون على العكس من ذلك أن النقر على الحواف لا يناسبهم وأن الوسط مستجيب كما ينبغي ، لذلك قد تكون هناك العديد من المشكلات المطروحة هنا.

وذكر عدد من المستخدمين أن الشاشة لا تسجيب على الإطلاق، ولس فقط مشكلة فى بطء الاستجابة، ولا يستطيعون التبديل أو التنقل عن طريق الإيماءات. 

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن هواتف Google Pixel 5 تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بانخفاض مستوى الصوت بشكل عشوائي عند مشاهدة مقاطع الفيديو، وفى نفس الوقت عندما يتم رفع مستوى الصوت يرتفع الصوت بشكل غريب ومزعج، الأمر الذى عبر عنه عدد كبير من المستخدمين، بأن الهواتف أصبحت لديها مشكلة مرعبة. 

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