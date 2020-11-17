جوجل تكشف عن تحفة جديدة بإطلاق هواتف Google Pixel 6.. سعر ومواصفات

تعمل شركة جوجل على إصدار تحفة فنية جديدة العام القادم ضمن الهواتف الرائدة والتى من المتوقع أن تأتى بقدرات وإمكانات ستغير مفهوم الهواتف الذكية للعام الحالى، وهى هواتف Google Pixel 6 ، والتى أعلنت الشركة أنها ستطلقها بكاميرات محسنة يمكنها أن تنافس كاميات هواتف سامسونج وتقترب من قدرات كاميرات هواتف آيفون، وعلى الرغم من أنه ليس من المعروف الموعد المحدد لإطلاق هواتف

Google Pixel 6 إلا أن هناك بعض التسريبات التى ربما تعطينا فكرة عن إمكانات هذه الهواتف.









مواصفات هواتف Google Pixel 6









بحسب موقع Tom's Guide فإن Google Pixel 6 من الممكن أن تكون أكثر من هاتف وهى: Pixel 6 XL و Google Pixel 6 ، وذلك على غرار هواتف العام الحالى 2020، حيث أصدرت الشركة هاتفى هما Pixel 5 و Pixel 4a 5G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات.





إمكانات شاشة وكاميرا هواتف Google Pixel 6









ستأتى هواتف Google Pixel 6 بتصميم فى الشاشة والجسم مختلفة عن هاتف Pixel 5 الذى لم يأتى بتصميم مميز، بالإضافة إلى كاميرات محسنة مع تحديثات مستمرة للكاميرا لإضافة عدد من مميزات التصوير، وإضافة مستشعرات للتكبير لالتقاط صور بجودة ودقة أفضل، وعدد من المميزات الجديدة وكاميرات محسنة تنافس أفضل هواتف الأندرويد.





معالجات وأداء هواتف Google Pixel 6









المشكلة الكبرى التى كانت تواجهها هواتف Google Pixel هى تشغيل الهواتف بمعالجات متوسطة وعدم استخدام معالجات رائدة، ولكن هذا الأمر سيتغير مع هواتف Google Pixel 6 حيث من المقرر أن تستخدم الهواتف معالجات من نوع Snapdragon 875 .





السعر المتوقع لهواتف Google Pixel 6









ومن المحتمل أن تصدر جوجل هواتف Google Pixel 6 بسعر أعلى من هاتف Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى سيصدر بها، حيث سيبلغ سعه حوالى 700 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 964. 10 ألف جنيه مصرى.





المواصفات السابقة لهواتف Google Pixel فى 2020





أطلقت جوجل منذ عدة شهور هاتفين هما Pixel 5 و Pixel 4a 5G





هاتف Pixel 5









وكان هاتف Pixel 5، قد صدر بشاشة من نوع ،OLED بقياس 6 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثق أعلى يسار الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، ومعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 765G، يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل ببطارية بقوة 4,080 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ من نوع USB-C.





مواصفات هاتف Google Pixel 4a 5G









ويأتي هاتف Pixel 4a 5G، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة، مع بطارية بسعة 3,885 مللي أمبير في الساعة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع اكرة خزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب معالج من نوع Snapdragon 765G



