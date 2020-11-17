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تكنولوجيا

جوجل تكشف عن تحفة جديدة بإطلاق هواتف Google Pixel 6.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:00 م
جوجل تكشف عن تحفة
جوجل تكشف عن تحفة جديدة بإطلاق هواتف Google Pixel 6
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ندى على
تعمل شركة جوجل على إصدار تحفة فنية جديدة العام القادم ضمن الهواتف الرائدة والتى من المتوقع أن تأتى بقدرات وإمكانات ستغير مفهوم الهواتف الذكية للعام الحالى، وهى هواتف Google Pixel 6 ، والتى أعلنت الشركة أنها ستطلقها بكاميرات محسنة يمكنها أن تنافس كاميات هواتف سامسونج وتقترب من قدرات كاميرات هواتف آيفون، وعلى الرغم من أنه ليس من المعروف الموعد المحدد لإطلاق هواتف 
 Google Pixel 6 إلا أن هناك بعض التسريبات التى ربما تعطينا فكرة عن إمكانات هذه الهواتف. 


مواصفات هواتف Google Pixel 6 

Google launches 6-inch Pixel XL and 5-inch Pixel smartphones, speakers to counter Amazon, Apple - The Financial Express

بحسب موقع Tom's Guide فإن Google Pixel 6 من الممكن أن تكون أكثر من هاتف وهى: Pixel 6 XL و Google Pixel 6 ، وذلك على غرار هواتف العام الحالى 2020، حيث أصدرت الشركة هاتفى هما Pixel 5 و Pixel 4a 5G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات. 

إمكانات شاشة وكاميرا هواتف Google Pixel 6    

6 Best Google Pixel 4a Slim Soft Cases in 2020 - ESR Blog

ستأتى هواتف Google Pixel 6  بتصميم فى الشاشة والجسم مختلفة عن هاتف  Pixel 5 الذى لم يأتى بتصميم مميز، بالإضافة إلى كاميرات محسنة مع تحديثات مستمرة للكاميرا لإضافة عدد من مميزات التصوير، وإضافة مستشعرات للتكبير لالتقاط صور بجودة ودقة أفضل، وعدد من المميزات الجديدة وكاميرات محسنة تنافس أفضل هواتف الأندرويد. 

معالجات وأداء هواتف Google Pixel 6    

Google Pixel 5 Already Rendered, Has a Few Nexus Throwbacks – Concept Phones

المشكلة الكبرى التى كانت تواجهها هواتف Google Pixel هى تشغيل الهواتف بمعالجات متوسطة وعدم استخدام معالجات رائدة، ولكن هذا الأمر سيتغير مع هواتف Google Pixel 6 حيث من المقرر أن تستخدم الهواتف معالجات من نوع Snapdragon 875 .

السعر المتوقع لهواتف Google Pixel 6  

Google Pixel 5 review - GSMArena.com tests

ومن المحتمل أن تصدر جوجل هواتف Google Pixel 6 بسعر أعلى من هاتف Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى سيصدر بها، حيث سيبلغ سعه حوالى 700 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 964. 10 ألف جنيه مصرى.

المواصفات السابقة لهواتف Google Pixel فى 2020

أطلقت جوجل منذ عدة شهور هاتفين هما Pixel 5 و Pixel 4a 5G 

هاتف Pixel 5 

Google Pixel 5 Review. New leaks suggest the Google Pixel 5… | by Widget Feed | Medium

وكان هاتف Pixel 5، قد صدر بشاشة من نوع ،OLED بقياس 6 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثق أعلى يسار الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، ومعالج من إنتاج شركة كوالكوم  من نوع  Snapdragon 765G، يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل ببطارية بقوة 4,080 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ من نوع  USB-C.

مواصفات هاتف Google Pixel 4a 5G

Pixel 5 and Pixel 4a 5G prices and colors leaked by multiple retailers | TechRadar

ويأتي هاتف Pixel 4a 5G، بشاشة  من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة، مع بطارية بسعة 3,885 مللي أمبير في الساعة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع اكرة خزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب معالج من نوع Snapdragon 765G

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