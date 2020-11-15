فيفو تعلن رسميا عن هاتف Vivo Y12s.. سعر مواصفات

أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا، عن هاتفها Vivo Y12s من الفئة المتوسطة، الذى يأتى بشاشة قياس 6.51 بوصة، من نوع IPS LCD ومقاومة للغبار والمياه، وبدقة HD+ ، ونقاء 1600×720 بيكسل، بالإضافة إلى الجسم الأنيق الذى يتمتع به الهاتف، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.





وبحسب موقع Gizchina فإن هاتف Vivo Y12s يحتوى على كاميرتين خلفيتين الأساسية تأتى بدقة 13 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8 ، والثانية تأتى بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 ، مع نوتش أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى دقة 8 ميجابيكسل.





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ويعمل هاتف Vivo Y12s بمعالج من نوع MediaTek Helio P35 SoC، مع مساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 3 جيجا بايت رام ، وبطاقة قابلة للتوسعة من microSD مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، ووواجهة مستخدم للسوفت وير FunTouch OS .





ويحتوى هاتف Vivo Y12s على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، ويبلغ سعر الهاتف 142 دولار أمريكي أى ما يعادل 2218 جنيه مصرى، ويتوفر باللونين الأسود والأزرق.



