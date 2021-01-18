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أخبار العالم

دواء جديد يظهر نجاحا في علاج فيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
اقترب باحثون في  المركز الطبي بجامعة راش الأمريكية من الوصول إلى علاج محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جيث اثبت نجاحه على الحيوانات. 

وأظهرت نماذج الفئران المصابة بالفيروس نتائج إيجابية عند إدخال العلاج المكون من الببتيد، سلسلة من الأحماض الأمينية، عن طريق الأنف.

واستطاع الببتيد، تقليل الحمى وحماية الرئتين وتحسين وظائف القلب ومنع عاصفة السيتوكين، وهي رد فعل مبالغ من جهاز المناعة يتسبب في غمر مجرى الدم بالبروتينات الالتهابية، كما منع العلاج المرض من التقدم. 

ومن ناحية أخرى، كشفت السلطات الصحية في البرتغال، أن نظام الصحة العامة في البلاد على وشك الانهيار حيث ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كما أخذت أسرة العناية المركزة في النفاذ. 

وقالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو، وفق ما نقلته رويترز: "نظامنا الصحي يتعرض لضغوط شديدة." "هناك حد ونحن قريبون جدًا منه."



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