ترامب يستعد لإصدار نحو 100 عفو في آخر يوم بمنصبه

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة يختار عدم إصدار عفو عن نفسه، بينما يعد قائمة موسعة بأكثر من 100 عفو وتخفيف أحكام للإعلان عنها يوم الثلاثاء.





وقال وكالة "رويترز" إن ترامب ناقش بشكل خاص مع مستشاريه ما إذا كان سيتخذ خطوة غير عادية بإصدار عفو عن نفسه، لكن بعض مسؤولي الإدارة حذروا ترامب من العفو الذاتي لأنه سيجعله يبدو مذنبا.





وأضافت أن ترامب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه ولا يعتزم إصدار عفو استباقي عن أفراد عائلته، وهو موضوع آخر ناقشه بشكل خاص مع مستشارين.





وتابعت أن ترامب اجتمع مع المستشارين يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة بأكثر من 100 عفو وتخفيف أحكام.





وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أنه من المتوقع أن يكون الدكتور سالومون ميلجن، طبيب العيون البارز من بالم بيتش المسجون بعد إدانته في عشرات التهم المتعلقة بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية، على قائمة العفو.



