جراهام يتوقع سياسات راديكالية لإدارة بايدن في مستهل حكمه

توقع السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أن تحمل الشهور الأولى من حكم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أجندة من السياسات قد تكون الأكبر راديكالية في التاريخ الأمريكي.





ورجح جراهام، في تصريحات، أن يسعى الديمقراطيون الراديكاليون إلى الضغط على بايدن لسن سياسات يسارية في أعقاب يوم التنصيب.

كما أعرب عن اعتقاده أن أول مائة يوم من حكم بايدن سوف تشهد الولايات المتحدة سياسة جريئة وهي الأكثر اشتراكية.



