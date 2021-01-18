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أخبار العالم

جراهام يتوقع سياسات راديكالية لإدارة بايدن في مستهل حكمه

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 توقع السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أن تحمل الشهور الأولى من حكم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أجندة من السياسات قد تكون الأكبر راديكالية في التاريخ الأمريكي.

ورجح جراهام، في تصريحات، أن يسعى الديمقراطيون الراديكاليون إلى الضغط على بايدن لسن سياسات يسارية في أعقاب يوم التنصيب.
كما أعرب عن اعتقاده أن أول مائة يوم من حكم بايدن سوف تشهد الولايات المتحدة سياسة جريئة وهي الأكثر اشتراكية.

ومن ناحية أخرى أعرب جراهام، وهو الحليف المقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن رفضه لما فعله مجلس النواب من المضي قدما في قرار توجيه الاتهام بالتقصير لترامب تمهيدا لمحاولة عزله من منصبه للمرة الثانية معتبرا أن جميع الجمهوريين يرفضون ذلك وداعيا بايدن إلى التدخل لوضع حد لمثل هذا الإجراء ضد ترامب.
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