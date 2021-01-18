كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال المركبات وتحويلها للغاز وكيفية الحصول على سيارة جديدة

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الإشراف على مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للغاز، مشيرا إلى أنه فى خلال ثلاثة أيام تم تسجيل أكثر من 20 الف طلب لإحلال السيارات.





وأضاف "أبو المجد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن المبادرة تقدم تسهيلات غير مسبوقة بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك المصرية بفائدة 3% على عشر سنوات، بالإضافة إلى إزالة ضريبة القيمة المضافة.





وتابع أن هناك شروط لإحلال السيارات وهو وجود بطاقة للرقم القومى وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة القديمة، وتسجيل البيانات على السيارة التى يريد المواطن شراؤها، لافتا إلى ان ميزة المبادرة أنها ستساعد فى تعميق وتوطين الصناعة الوطنية، حيث ان من سيستفيد منها المصانع التى تجمع سيارات محلية.





وأكد أن الغاز الطبيعي سيوفر من الإستنزاف الذى يحدث لميزانية الدولة لشراء مشتقات البترول، متابعا أن المستهلك سيستفيد منها أيضا فى شراء سيارة غاز طبيعي وإنخفاض تكلفته أكثر من 50%.





وأشار إلى أن التوكيل يعتبر أحد سندات إثبات الملكية، حيث أنه إذا مر على التوكيل عام واحد سيستطيع الشخص الدخول بالمبادرة، محذرا من القيام بعقد عرفى فى أنه قام بشراء السيارة قبل عام بدون سند ملكيته، كما أنه من أجل الإستفادة من المبادرة يجب ان يقوم المواطن بالحصول على رخصة سارية إما توكيل مر عليه عام أو يكون هناك عقد مسجل ومثبت فى الشهر العقارى.