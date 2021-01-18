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رئيس الوزراء أمام البرلمان: اقتربنا من تأسيس مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:49 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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نورهان رأفت
قال رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي  ، إن الدولة المصرية نجحت خلال خمس سنوات ، في تنفيذ مليون وحدة سكنية ، باستثمارات بلغت 54 مليار جنيه ، موضحا أن عدد المستفيدين منها بلغ 920 ألف مواطن ، حتى الآن .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي  في بيان، خلال جلسة مجلس النواب اليوم ، أن مشروعات الإسكان ساهمت في توفير 800 ألف فرصة عمل للشباب ، بالإضافة لتطوير 1300 سوق عشوائي ، حتى الآن .

وأشار إلى أنه في أطار تطوير الدولة للعشوائيات ، تم الانتهاء من 80 الف وحدة جديدة ، وتطوير 159 منطقة غير آمنه .

كما أولت الدولة المصرية الأهتمام الكبير لـ تطوير العواصم والمدن الكبرى ، من خلال استغلال الأراضي الشاسعة ، في زيادة عدد مشاريع الاسكان .
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