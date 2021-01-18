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رئيس الوزراء: نعمل بأقصى جهد لتمكين فئات الشعب للاستفادة من الاصلاح الاقتصادي..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:43 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة آثرت على العمل بأقصى جهد وفى اسرع وقت للدخول فى مرحلة تمكين كل فئات الشعب للاستفادة من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى وذلك من خلال برنامج وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الفترة القادمة هى فترة الانطلاق تحت شعار مصر تنطلق،موضحًا أن الحكومة قدمت 3 تقارير لمجلس النواب الموقر فى هذا الصدد وكان اخرها فى نوفمبر 2020 لاطلاع عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.


وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى مثل اطر عمل لكل حكومة حالية او قادمة، حيث أن  البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وبدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين.


 وتابع أنه ضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية التى تعكس تكليفات العديد من الحكومة ، كما اوضح أن العام الماضى كان من اصعب الاعوام التى مرت على تاريخ البشرية حيث شهدت ظهور فيروس كورونا وعملنا على تقليل الأثار شديدة السلبية التى تعانى منها الدولة.
وأضاف أن عمر الحكومة عامين ونصف منهم عام كان شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة وبسبب أزمة كورونا التى مازالت تلقى علينا بآثارها السلبية.

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