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برلمان

رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني ومواجهة البؤر الإرهابية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:41 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن عمر الحكومة عامان و نصف العام ، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا : " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم".

و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا :" هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على  تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية  والعناصر التكفيرية".


و قال رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الأمن المائي للوطن و التوسع  في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المدورة.

ولفت الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و تحقيق إنجازات في ملف الطاقة و الكهرباء بالإضافة الي مشاركة القطاع الخاص.
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