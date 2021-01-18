رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني ومواجهة البؤر الإرهابية

عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن عمر الحكومة عامان و نصف العام ، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا : " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم".





و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا :" هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".









و قال رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الأمن المائي للوطن و التوسع في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المدورة.



