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بـ9 مليارات جنيه.. مدبولى: الانتهاء من عمل 53 محطة صرف صحي خلال عامين

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:45 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على حماية الأمن القومى المصري، وتحقيق الاستقرار الأمني، وأن القوات المسلحة ورجال الداخلية قاموا بتأمين الأمن، وتم القضاء على أكثر من بؤرة إرهابية.

وأضاف خلال كلمته بـ مجلس النواب، إنه فى مجال الأمن المائي تم العمل على كيفية الحفاظ على قطرة مياه، وتم انشاء و تطوير محطات الصرف الصحى و محطات المياه المعالجة.


وكشف أنه تم خلال عامين الانتهاء من  53 محطة صرف صحي، فى محافظات أسيوط واسوان و الفيوم و المنيا وبنى سويف و سوهاج و الأقصر  بتكلفة 9 مليارات جنيه، وبطاقة ا1.2 مليار متر فى اليوم.

وأضاف تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه الشرب، بتكلفة 4.1 مليار جنيه.


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