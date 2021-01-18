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برلمان

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:15 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء إلى مقر مجلس النواب.

ويشهد مجلس النواب اليوم  الاثنين، عرض بيان من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ الحكومة كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي  عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الثلاثاء بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة بالإضافة إلى بيان من اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني د طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

بينما يشهد يوم الخميس بيان من د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة من هشام وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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