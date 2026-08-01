بعد حبسه وتغريمه من محكمة المستأنف.. تعرف على مصير التيك توكر كروان مشاكل

لم يتبق لـ التيك توكر كروان مشاكل، سوى الطعن أمام محكمة النقض بعد الحكم الصادر ضده من جنح مستأنف الاقتصادية فى الإسكندرية بالحبس 6 أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات في اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء.

والسيناريوهات التي تواجه المتهم كروان مشاكل أمام النقض ثلاثة، وهي: تأييد الحكم ورفض الطعن، أو قبول الطعن وتخفيف الحكم، أو قبول الطعن والقضاء بالبراءة.

كانت محكمة جنح الاقتصادية عاقبت كروان مشاكل بالحبس سنة والغرامة بتهمة بث فيديوهات خادشة، ليقوم المتهم بالاستئناف على الحكم ليتم قبوله وتخفيف الحكم للحبس 6 أشهر والغرامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على التيك توكر كروان مشاكل، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة عامين بتهمة نشر محتوى وفيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.