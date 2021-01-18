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رياضة

للاطمئنان على جاهزيته للمباريات.. موسيماني يجتمع بأجايي في التتش

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:23 م
موسيماني
موسيماني
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عبد الحكيم أبو علم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جونيور أجايي، لاعب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الحديث مع أجايي في حضور الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران الجماعي.

وشارك أجايي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الوتر الوحشي، والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأجرى أجايي اختبارا طبيا قبل انطلاق المران؛ للتأكد من جاهزيته وقدرته على المشاركة في المران.

وشارك اللاعب النيجيري في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة.
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