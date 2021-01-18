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تعليم

جامعة جنوب الوادي تطلق قافلة تنموية وطبية لمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:01 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي
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إبراهيم جادالله

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تنظيم الجامعة لأكبر قافلة شاملة لمنطقة حلايب وشلاتين، وأبو رماد، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 من يناير الجاري.

 

يرأس القافلة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على غويل القائم بعمل عميد كلية الطب بقنا ووكلاء كليات الطب والتربية الرياضية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

 

وتأتي القافلة في ضوء دور الجامعة، تجاه المجتمع ومواصلتها لمشروع القوافل الطبية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للجامعات، بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك كجزء من المساهمة في بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية.

 

وقال «غرباوي» إن القافلة تضم 17 تخصص في أقسام (الباطنة، الصدر، الجهاز الهضمي والكبد، والرمد، وأنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، جلدية، مسالك وجراحة مسالك بولية، جراحة أوعية دموية، جراحة تجميل، عظام، تخدير وعناية مركزة، وأسنان، ومخ وأعصاب، بالإضافة إلى فريق من الصيادلة والتمريض، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لأهالينا، في حلايب وشلاتين وأبورماد بالمجان تمامًا.

 

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة تشهد مشاركة كليات الطب والطب البيطري، وطب الفم والأسنان والتربية الرياضية والتمريض وقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، حيث من المقرر عقد ندوات توعية صحية على هامش القافلة الطبية لتوعية المواطنين بكيفية مواجهة الأمراض، وسيتم تقديم المساعدات العينية والمواد الغذائية، بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، وكذا سيتم تنظيم قوافل رياضية وبيئية وندوات داخل مراكز الشباب، إلى جانب تنظيم قوافل بيطرية للكشف وتقديم العلاج، وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية للماشية، حفاظًا على الثروة الحيوانية بتلك المناطق.

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