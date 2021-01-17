بعد عام من التوقف.. طائرتان أسبوعيا من ليتوانيا وإستونيا للغردقة

أعلن تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الغردقة ستستقبل طائرتين أسبوعيا من ليتوانيا اعتبارا من 3 فبراير المقبل وكذلك إستونيا اعتبارا من 6 فبراير، مشيرا إلي استئناف الرحلات السياحية لمدينة الغردقة من دولتى ليتوانيا وإستونيا فبراير المقبل عقب توقف دام قرابة العام بسبب انتشار جائحة كورونا عالميا، والتى أدت إلى ركود قطاع السياحة والسفر فى جميع بلدان العالم.





وأشار نبيل إلي أن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، ساهمت بشكل كبيرة فى عودة عدد من الأسواق السياحية من جديد وان أن قرار سلطة الطيران المدنى بالسماح للسياح الأجانب بإجراء تحاليل "PCR" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا للسياح بمطارات السياحية ، ساهم بشكل كبير فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن نسب إشغالات الفنادق لا تتجاوز 50 % وأن السياح المتواجدين بالغردقة وافدين من السوق الإنجليزي والأوكرانى والألمانى والبيلاروسى.