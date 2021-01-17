بعد عام من التوقف.. طائرتان أسبوعيا من ليتوانيا وإستونيا للغردقة

أعلن تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الغردقة ستستقبل طائرتين أسبوعيا من ليتوانيا اعتبارا من 3 فبراير المقبل وكذلك إستونيا اعتبارا من 6 فبراير، مشيرا إلي استئناف الرحلات السياحية لمدينة الغردقة من دولتى ليتوانيا وإستونيا فبراير المقبل عقب توقف دام قرابة العام بسبب انتشار جائحة كورونا عالميا، والتى أدت إلى ركود قطاع السياحة والسفر فى جميع بلدان العالم.
وكشف أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن عدد الفنادق والمنتجعات السياحية المشاركة فى مباردة
تنشيط السياحة الداخلية بلغ عددها 173 فندقا ومنتجعا، متوقعا أن تشهد الحجوزات السياحية
ارتفاعا خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إجازة نصف العام الدارسى الأول.