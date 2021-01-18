المستشفيات الجامعية تتخذ استراتيجية جديدة في التعامل وسط أزمة كورونا.. وتغيرات ببعض إداراتها .. والتعليم العالي: زيادة الحالات في الحدود الآمنة

التعليم العالي: زيادة اعداد مصابي كورونا في الحدود الآمنة

تعيين محمد على الأنور مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة عين شمس

تعيين الدكتور حسام صلاح قأم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة



شهدت المستشفيات الجامعية تغيرات عدة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ولم يتوقف الأمر على الاستعدادات لمواجهة الفيروس بل أصدرت الوزارة بتغير مديري اثنين من أهم المستشفيات الجامعية وهم مستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس.

وفي ذلك السياق فقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع في المستشفيات الجامعية هادئ ولا قلق فيما يخص تزايد اعداد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مازالت في الحدود الآمنة ومازالت تتناسب مع السعة الاستعابية لمستشفيات العزل ولا حاجه التوسع في المستشفيات حتى الأن.





وأضاف عبد الغفار ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن المستشفيات الجامعية تستقبل جميع المواطنين، موضحًا أن هناك استراتيجية جديدة اتبعتها هذه المستشفيات في الموجة الثانية من كورونا.





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وأكد الدكتور حسام عبد الغفار ، إنه في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس الكورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه الى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية، بحيث يتم فرز حالات عدوي الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone)، بينما المترددين علي المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية .







وأوضح أنه يتم تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي، طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض، تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في أصابته بفيروس كورونا ام لا، وفي حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج واخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.







وأشار إلى أنه يتم تخصص منطقة العزل للتعامل مع المرضى الجدد المصابين بفيروس كوفيد 19 والمرضي الذين يعانوا من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء كوفيد 19 التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحلات) .







واضاف عبد الغفار في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن منطقة العزل تتكون من 10 اسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي) و40 سرير في غرف منفردة او مزدوجة ، بحيث يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مراعاة كل الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوي أثناء نقل المرضي خاصة وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل او اي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة.







وأوضح أنه تتولى لجنة طبية مكونة من أطباء تخصصات : الباطنة – الصدرية – الرعاية المركزية –التخدير – الاشعة- التحاليل الطبية – علاج طبيعي – النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية.





وفي سياق متصل قامت جامعتي القاهرة وعين شمس بتعيين مديرين تنفيذيا للمستشفيات الجامعية وهم:



الدكتور محمد على الأنور مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة عين شمس: أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور علي محمد على الأنور مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الدكتور علي الأنور الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس شغل منصب مدير مستشفى عين شمس التخصصي قبل توليه منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس خلفًا الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث . وفي سياق آخر أصدر محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس قرارا بتخصيص مستشفى الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفي عزل للسادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد على يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى .



الدكتور حسام صلاح قأم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة:

بينما قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، كلف الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجية بكلية الطب، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة خلفًا للدكتور أحمد طه، وذلك بناءً على ما عرضته عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على رئيس الجامعة.

