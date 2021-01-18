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محافظات

خروج و تعافي 8 حالات كورونا من مستشفي الأقصر العام

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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شمس يونس
اعلن الدكتور خلف عمر مدير  مستشفى الأقصر العام خروج و تعافي ٨ حالات مصابة فيروس  كورونا 

كما زار اليوم مستشفي الأقصر العام الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور محمود متولي مدير إدارة الطب العلاجي للاطمئنان علي الحالات و توفير كافة المستلزمات للمستشفي و تقدم الدكتور خلف عمر بالشكر المحافظ مصطفي الهم و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر للدعم الدائم للمرضي.


و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المسؤول الاعلامي بالمستشفي المواطنين علي ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.
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