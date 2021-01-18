خروج و تعافي 8 حالات كورونا من مستشفي الأقصر العام

اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام خروج و تعافي ٨ حالات مصابة فيروس كورونا





كما زار اليوم مستشفي الأقصر العام الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور محمود متولي مدير إدارة الطب العلاجي للاطمئنان علي الحالات و توفير كافة المستلزمات للمستشفي و تقدم الدكتور خلف عمر بالشكر المحافظ مصطفي الهم و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر للدعم الدائم للمرضي.





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و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المسؤول الاعلامي بالمستشفي المواطنين علي ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.