متى ينتهى فيروس كورونا .. طبيب يكشف الموعد

قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بالقصر العينى، إن فيروس كورونا المستجد، من الفيروسات العجيبة، التى يحدث بها تحورات، موضحا أن الدراسات و الأبحاث التى تمت على الفيروس كشفت ذلك، والجميع علم بالسلالات الجديدة التى ظهرت فى بعض الدول.





وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة SHC، تقديم الإعلامية مى حسن، أن تحورات كورنا مشكلة كبيرة، فاللقاح المكتشف يعطى فعالية لمدة 5 أشهر فقط، فـ بالتالى عندما يتم تحصين المواطنين ستظهر سلالة جديدة وتنتهى الـ 5 أشهر وبعد ذلك نحتاج لـ تحصين بلقاح جديد.





وأشار إلى أن التحصين الأساسي من كورونا هو التوعية و الإلزام الإجراءات الاحترازية، و الالتزام بما تقرره الحكومة، وطالب من المواطنين فى هذه الفترة بعدم الاهتمام بلقاح كورونا و الاهتمام فقط بالإجراءات الاحترازية، فالدولة تعمل بكل قوة لتوفير اللقاحات للمواطنين.





ولفت ، إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليهم توخى الحذر و الإلزام بالإجراءات الاحترازية منها ارتداء الكمامة عدم التواجد فى أى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليد باستمرار و استخدام المطهرات.





ورد على سؤال متى ينتهى فيروس كورونا فقال : " هذا الفيروس غريب الشكل ولا يستطيع أحد تحديد موعد للقضاء عليه، ولكن عندما يتم تحصين العالم لعدة مرات سينتهى كورونا".



