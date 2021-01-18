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توك شو

متى ينتهى فيروس كورونا .. طبيب يكشف الموعد

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:46 م
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بالقصر العينى، إن فيروس كورونا المستجد، من الفيروسات العجيبة، التى يحدث بها تحورات، موضحا أن الدراسات و الأبحاث التى تمت على الفيروس كشفت ذلك، والجميع علم بالسلالات الجديدة التى ظهرت فى بعض الدول.

وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة SHC، تقديم الإعلامية مى حسن، أن تحورات كورنا مشكلة كبيرة، فاللقاح المكتشف يعطى فعالية لمدة 5 أشهر فقط، فـ بالتالى عندما يتم تحصين المواطنين ستظهر سلالة جديدة وتنتهى الـ 5 أشهر وبعد ذلك نحتاج لـ تحصين بلقاح جديد.

وأشار إلى أن التحصين الأساسي من كورونا هو التوعية و  الإلزام الإجراءات الاحترازية، و الالتزام بما تقرره الحكومة، وطالب من المواطنين فى هذه الفترة بعدم الاهتمام بلقاح كورونا و الاهتمام فقط بالإجراءات الاحترازية، فالدولة تعمل بكل قوة لتوفير اللقاحات للمواطنين.   

ولفت ، إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليهم توخى الحذر و الإلزام بالإجراءات الاحترازية منها ارتداء الكمامة عدم التواجد فى أى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليد باستمرار و استخدام المطهرات.

ورد على سؤال متى ينتهى فيروس كورونا فقال : " هذا الفيروس غريب الشكل ولا يستطيع أحد تحديد موعد للقضاء عليه، ولكن عندما يتم تحصين العالم لعدة مرات سينتهى كورونا".

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