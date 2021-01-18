إثيوبيا تفرج عن 7 جنود سودانيين بوساطة جوبا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الإثيوبي أفرج عن 7 جنود سودانيين بوساطة سلطات جوبا.





ومساء أمس، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، موافقته على وساطة جوبا لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا والذي تفاقم خلال الأسابيع الأخيرة.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك بمكتبه بالعاصمة الخرطوم، بتوت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس فريق الوساطة لمحادثات سلام جوبا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".





وأوضح قلواك أن لقاءه بحمدوك تناول مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحل قضية الحدود بين السودان وإثيوبيا.





وأكد أن جوبا "ستلعب دورا مهما جدًا لخفض التوتر بين الخرظوم وأديس أبابا كون الحرب ليست خيارا وإنما الحوار هو الطريق الأمثل لكل الشعوب"، وفق قوله.





وكشف قلواك أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد له "التزامه بإتاحة الفرصه للعمل الدبلوماسي".





وكان البرهان، صرح أول أمس السبت بأن النزاع مع إثيوبيا قديم والجيران اعتدوا على المزارعين السودانيين واستولوا على أراضيهم خلال عقود، مضيفا أن الاعتراف بسودانية المناطق التي انتشر فيها الجيش السوداني مؤخرا يزيل العوائق أمام العلاقات بين البلدين.



