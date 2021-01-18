الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان فى زيارة رسمية ل لمملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن الحسين.



