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أخبار البلد

الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان فى زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن الحسين. 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربي.
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