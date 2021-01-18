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أمطار بالقاهرة.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:44 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد هذه الايام حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة طوال اليوم، وهناك نشاط للرياح وسقوط للأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القاهرة ستشهد أمطار متوسة اليوم وستكون متقطعة.

ولفت إلى أن الجميع عليه توخى الحذر فى الساعات المقبلة، وعلى الجميع ارتداء الملابس الثقيلة.

وأكد أن أجواء الطقس الباردة مستمرة على مدار اليوم وبالتحديد في الساعات المتأخرة من فترات الليل، في ظل نشاط الرياح.

وأشار إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم 18 درجة مئوية بانخفاض درجتين عن أمس، إلا أن الشعور بشدة البرودة يكون في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة ليلًا، حيث تصل لـ9 درجات.

وأوضح أن هناك فرصا لسقوط أمطار وتستمر خلال الأيام المقبلة، بينما فرص تكوين الشبورة ستكون صعبة مع نشاط الرياح وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار ونشاط الرياح سينتهيان يوم الأربعاء المقبل، على أن تعود الشبورة بداية من صباح يوم الخميس المقبل.

وتابع أن حالة الطقس غير مستقرة يومى الثلاثاء والأربعاء وسيزيد نشاط الرياح عن اليوم وستمتد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستمتد من خفيفة إلى شديدة، مؤكدًا فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء وستكون على السواحل الشمالية والمدن الساحلية.

وأضاف أن هناك فرصا لسقوط أمطار مساء الثلاثاء أو الأربعاء، إلا أنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، منوهًا أن المنخفضات الجوية التى تعبر من البحر المتوسط من الغرب إلى الشرق هى التى تؤثر على حالة الطقس فى مصر فى تلك الفترة.
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