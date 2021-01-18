هل فيروس كورونا يصيب الجنين.. طبيب نساء يفجر مفاجأة

رد الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بقصر العينى، على سؤال "هل فيروس كورونا المستجد يصيب الجنين فى بطن أمه".





وقال محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة SHC، تقديم الإعلامية مى حسن إن:" فيروس كورونا بالفعل يصيب بعض الأجنة بنسب قليلة، لكنه فى النهاية يصل لـ الجنين".





ولفت، إلى أن الفيروس لا يتسبب فى تشوهات لـ الجنين ولكن من الممكن أن يتسبب فى إجهاض، وذلك عن طريق التجلطات فى الدم التى تحدث للأم نتيجة الإصابة، وينتج عنه عدم وصل التغذية والأكسجين للجنين فيتوفى".





وأشار إلى أن السيدة عندما تصاب بفيروس كورونا ترتفع درجة حرارتها، وعندما تصل لـ 41، يحدث إجهاض بنسبة كبيرة للجنين.



