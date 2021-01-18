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توك شو

هل فيروس كورونا يصيب الجنين.. طبيب نساء يفجر مفاجأة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:11 م
سيدة حامل
سيدة حامل
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قسم التوك شو
رد الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بقصر العينى، على سؤال "هل فيروس كورونا المستجد يصيب الجنين فى بطن أمه".

وقال محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة SHC، تقديم الإعلامية مى حسن إن:" فيروس كورونا بالفعل يصيب بعض الأجنة بنسب قليلة، لكنه فى النهاية يصل لـ الجنين".

ولفت، إلى أن الفيروس لا يتسبب فى تشوهات لـ الجنين ولكن من الممكن أن يتسبب فى إجهاض، وذلك عن طريق التجلطات فى الدم التى تحدث للأم نتيجة الإصابة، وينتج عنه عدم وصل التغذية والأكسجين للجنين فيتوفى".

وأشار إلى أن السيدة عندما تصاب بفيروس كورونا ترتفع درجة حرارتها، وعندما تصل لـ 41، يحدث إجهاض بنسبة كبيرة للجنين.

وأوضح أن "الفيروس يؤثر على أكثر من جهاز بالجسم، فعندما يدخل من الأنف أو الحلق، يصل لـ الرئة  والجهاز التنفسي وهو المركز الرئيسي للفيروس، وقد يصيب  الكبد والأمعاء، و الدم، ويقلل المناعة.
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