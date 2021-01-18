موجز السوشيال ميديا .. ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها مع دينا الشربيني.. إسراء عبد الفتاح توجه رسالة رومانسية لزوجها.. هنا شيحة تظهر برفقة أخيها من أم ثانية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو التالي:
استعادت الفنانة ياسمين ذكرياتها من عام 2018 عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الفنانة زينب غريب فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".
نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لوالدها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".