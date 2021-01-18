ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال ميديا .. ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها مع دينا الشربيني.. إسراء عبد الفتاح توجه رسالة رومانسية لزوجها.. هنا شيحة تظهر برفقة أخيها من أم ثانية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو التالي:


استعادت الفنانة ياسمين ذكرياتها من عام 2018 عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


نشرت الفنانة زينب غريب فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لوالدها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. هدية فنية بصوت حماقي لـ احمد حلمي.. راندا البحيري تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره من طائرته الخاصة

موجز السوشيال ميديا.. تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة صفوت الشريف.. دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. تامر حسني يفتتح كأس العالم برفقة مروان موسى

حسن الشافعي ينشر صورة برفقة دينا الشربيني: اللي يجي معانا يطير

ملك أحمد زاهر عن والدها: بيعيط وهو بيصورني

نشرة الفن.. نقيب الممثلين لـ صدى البلد: أنتظر رد رئيس البرلمان على هجوم نائب وصفنا بـ"المفسدين في الأرض".. وسعد لمجرد عن إلغاء حفله بمصر: لا أعلم من يستهدف محاربتي

ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها مع دينا الشربيني.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد الجدل الأخير.. هل سيشارك محمود علاء أمام الجونة؟ الزمالك يجيب

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

مدبولي : تراجع البطالة بنسبة 7.3% على الرغم من جائحة كورونا

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

وفاة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق بـ كورونا

Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية