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ثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. لقاء مفتوح بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع" في الهناجر اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، لقاءً ثقافيا بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع".

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين ١٨ يناير الحالي بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، وتحاضر فيه الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويدير اللقاء المخرج المسرحي عمرو قابيل عضو لجنة الشباب بالمجلس.

ويتضمن اللقاء حوار مفتوح مع عدد من شباب المثقفين، وتطبق خلاله الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات بالمجلس على موقع فيسبوك وقناتها على يوتيوب على الروابط التالية:

صفحة أمانة المؤتمرات 
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب
https://www.youtube.com/c/ أمانة المؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة
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