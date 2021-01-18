بحضور وزيرة الثقافة.. لقاء مفتوح بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع" في الهناجر اليوم

تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، لقاءً ثقافيا بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع".





ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين ١٨ يناير الحالي بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، وتحاضر فيه الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويدير اللقاء المخرج المسرحي عمرو قابيل عضو لجنة الشباب بالمجلس.





ويتضمن اللقاء حوار مفتوح مع عدد من شباب المثقفين، وتطبق خلاله الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





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