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أخبار العالم

المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تطرد دبلوماسييَن من السفارة الهولندية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:26 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تطرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الهولندية
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية لدى موسكو.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا اليوم الإثنين، قالت فيه إنها: "استدعت، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال بالنيابة لهولندا، لتعرب له عن احتجاج موسكو الشديد على إعلان السلطات الهولندية، في ديسمبر 2020، "وبدون سبب"، اثنين من الدبلوماسيين الروس في هولندا "شخصين غير مرغوب فيهما"، بزعم قيامهما بـ "أنشطة تتعارض مع صفتهما الدبلوماسية".

وتابعت الوزارة أنها أبلغت القائم بالأعمال الهولندية بأن الجانب الروسي قرر طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الهولندية في موسكو بناء على مبدأ الرد بالمثل، مضيفة أن عليهما مغادرة العاصمة الروسية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وفي 10 ديسمبر الماضي،  طردت السلطات الهولندية دبلوماسيين روسيين متهمين بإنشاء شبكة تجسس في هولندا، وفق ما أعلن جهاز الاستخبارات الهولندية في بيان الخميس.

وقال الجهاز إن المواطنين الروسيين كانا يعملان لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية لروسيا الاتحادية وكانا معتمدين في هولندا كدبلوماسيين.
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