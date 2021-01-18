في أول ظهور لها بعد انفصالها.. دينا الشربيني تتجاهل الحديث عن عمرو دياب

بعد مرور مايقرب من شهرين على انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني ، والذي كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفترة طويلة، ظهرت دينا الشربيني بشكل مفاجئ في برنامج " بصراحة مع " ، وخلال لقائها تحدثت فقط عن فكرة الزواج وطبيعة العلاقة بعد الزواج لكنها لم تتطرق بشكل شخصي للحديث عن عمرو دياب .





وخلال الشهرين الماضيين، التزم عمرو دياب ودينا الشربيني الصمت ، ولم يتحدث أحدهما حول علاقتهما والانفصال الذي بات تريند السوشيال ميديا لفترة طويلة، وخلال تلك الفترة اختفت دينا الشربيني ولم تبدأ في الظهور سوى من ليلة رأٍس السنة في دبي ، أما عمرو دياب فقد طرح ألبومه الأخير " يا أنا يا لأ" واستمر في صمته مكتفيًا بألبومه و إعلانه الجديد .

دينا الشربيني، قررت تخطي تلك الفترة وتجاوزها، وعادت للظهور حيث تعمل على تحضير مسلسل " قصر النيل" الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل .





وظهرت دينا الشربيني ، أمس في برنامج " بصراحة مع " الذي يقدمه عمرو يوسف على Mbcفي أول ظهور لها بعد الأزمة ، وتوقع جمهورها أنها ستتحدث عن علاقتها بعمرو دياب والخلاف الذي وقع بينهما، لكن في الحقيقة لم يكن الأمر كذلك بل اكتفت بالتعبير عن رأيها فقط في الزواج و طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف تتغير بعد أن يعيشا معًا في عش الزوجية .





وقالت دينا الشربيني :" للأسف بناخد فكرة الجواز إنها نهاية العلاقة مش بداية العلاقة، هي المفروض بيبقى فيه فترة تعارف، أو خطوبة الطرفين فيها بيبقوا مش على حقيقتهم، بيحاولوا يظهروا إنهم ممتازين و«بيرفيكت»، المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد بيعيش مع التاني، ويظهر على حقيقته، فتظهر المشاكل».





وتابعت «دينا»: «كل واحد بيتخيل إنه امتلك اللي قدامه، فبيتعود عليه، فالتعود بيسبب الروتين، المفروض كل يوم يبقى فيه جديد وتجديد، انت عارفني بحب الحب قوي».





وأوضحت: «فكرة الإستحواذ وحب التملك والإهمال بينهوا أي علاقة، مش معني أن اتجوزتك وبقيت معاك تبقي تهملني، شريك الحياة بيبقي محتاج التدليل والحب والود والدلع، لازم يكون فيه حب جديد كل يوم» .