ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس من منازلهم .. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:43 م
قباط الأقصر يحتفلون
قباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس
Advertisements
شمس يونس
احتفل الأقباط الأرثوذكس بالأقصر اليوم الأثنين، بعيد الغطاس المجيد، وهو ذكرى تعميد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ولم يمنع قرار عدم حضور الشعب للكنائس للاحتفال بالعيد واقتصارها علي الكهنة والشمامسة فقط، فقرروا الاحتفال وإقامة الطقوس بكل أسرة بمنزلها، وذلك حفاظًا على حياتهم من فيروس " كورونا ".

ووسط فرحة عارمة من الأطفال الصغار بالعيد قاموا بشراء أعواد القصب واليوسفي والبرتقال والشموع بداخلهم وصنعوا منها أشكال وهدايا للزينة.

ويعتبر عيد الغطاس من الأعياد "السيدية الكبرى"، أي من الأعياد الخاصة بالسيد المسيح وعددها 15 عيدًا، 7 منها تصنف أنها كبرى و8 تصنف أنها صغرى، وأيضًا يشتهر بأكل «القلقاس والقصب والبرتقال واليوسفي» الذى يرجعه الأقباط لرموز روحية، أما القصب فلونه الأبيض يرمز للنقاء الذى توفره المعمودية.


وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.
أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس من منازلهم .. شاهد
أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس من منازلهم .. شاهد
أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس من منازلهم .. شاهد
أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس من منازلهم .. شاهد
أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس من منازلهم .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تصوم البرمون استعدادا لاستقبال عيد الغطاس.. غدا

عيد الغطاس.. لماذا سمي بهذا الاسم وما سر التعميد في الكنائس؟

سر ارتباط المسيحيين بالقلقاس والقصب في عيد الغطاس

تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية الليلة.. 10 معلومات طقسية عن عيد الغطاس تعرف عليها

ترشيحاتنا

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

الأهلي: نوثق كل أخطاء التحكيم ومجاملات الجبلاية ولن نسكت حال استمرار الظلم

إعادة تشكيل طيران الاتحاد أبرزها.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

عنده كهربا زايدة وكان عايز يقتلنا.. حبس الأب والأم المتهمين بذبح نجلهما في المنصورة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

Advertisements

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية