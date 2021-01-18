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اقتصاد

الذهب مستقر لليوم الثاني في ختام التعاملات.. تعرف على سعره

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:52 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين بدون أي تغيير لليوم الثاني علي التوالي وذلك منذ أمس الأول، السبت، على مستوي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 917 جنيها منذ السبت الماضي.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 802 جنيه.

وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في أعيرة الذهب نحو 687 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 535 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6416 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.505 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 916.6 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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