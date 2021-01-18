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فن

الأفلام بتبوظ صورة الشيوخ.. خالد سرحان يسخر من نيولوك خالد الجندى

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:03 م
خالد سرحان
خالد سرحان
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أحمد إبراهيم
سخر الفنان خالد سرحان من الظهور الجديد للشيخ خالد الجندى أو "النيولوك" الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

واستعان خالد سرحان بصورة له من فيلم "ابن القنصل" والذى ظهر فيه بالزى الخاص بالشيوخ وهو الجلباب وغطاء الرأس، وعلق عليها قائلا: الشيوخ فى الأفلام. 

وفى المقابل نشر صورة أخرى للشيخ خالد الجندى فى أحد لقاءاته وهو باللوك الجديد وكتب عليها: "الشيوخ فى الحقيقية". 

وعلق خالد سرحان بشكل عام على الصورتين قائلا: "الأفلام بتبوظ صورة الشيوخ".... كنوع من المداعبة والسخرية على التغير الذى أحدثه خالد الجندى وأثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية. 

يذكر أن آخر أعمال خالد سرحان هو مسلسل "خيانة عهد" والذى قام ببطولته مع يسرا وعبير صبرى وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد انور وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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