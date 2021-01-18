علي المصيلحي: 4 مخازن استراتيجية كبرى للحفاظ على السلع

قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه سيكون لدينا السجل التجاري المجمع، والذي نربط فيه بين السجل التجاري والصناعي والموردين والمصدرين، ووجود البيانات وتشعبها في بيانات مختلفة، لا يسهل الإجراءات كان تحدي أمامنا وقررنا أن نزيل تلك العوائق، بما يؤدي في النهاية إلى إنجاز أكبر قدر من الأعمال والمهام.





وتطرق بعدها خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، إلى توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع، وأوضح أنه يجب توفير المخازن التي تستطيع الحفاظ على السلع التي نستهدف تخزينها بشكل استراتيجي، وتم وضع المواصفات الفنية وهي مهمة ليست سهلة بالنسبة لتلك المخازن سواء الجافة أو المبردة أو أنفاق تبريد تحت درجات منخفضة، كان يجب أن يكون هناك كود ومواصفات ويتم اعتمادها من هيئة الرقابة، وهو ما انتهينا فيه إلى 4 مخازن استراتيجية.





وبعدها فيما يتعلق بالعلامات التجارية، فإنه من المعلوم أهميتها الفائقة، وعندما تبحث عن علامة مناسبة كان يستغرق وقتا طائلا غير طبيعي، ولكننا نجحنا في أرشفة كافة العلامات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، وتم إتاحة العلامات التجارية من مكاتب السجل التجاري.



