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برلمان

علي المصيلحي: 4 مخازن استراتيجية كبرى للحفاظ على السلع

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:12 م
وزير التموين
وزير التموين
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه سيكون لدينا السجل التجاري المجمع، والذي نربط فيه بين السجل التجاري والصناعي والموردين والمصدرين، ووجود البيانات وتشعبها في بيانات مختلفة، لا يسهل الإجراءات كان تحدي أمامنا وقررنا أن نزيل تلك العوائق، بما يؤدي في النهاية إلى إنجاز أكبر قدر من الأعمال والمهام.

وتطرق بعدها خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، إلى توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع، وأوضح أنه يجب توفير المخازن التي تستطيع الحفاظ على السلع التي نستهدف تخزينها بشكل استراتيجي، وتم وضع المواصفات الفنية وهي مهمة ليست سهلة بالنسبة لتلك المخازن سواء الجافة أو المبردة أو أنفاق تبريد تحت درجات منخفضة، كان يجب أن يكون هناك كود ومواصفات ويتم اعتمادها من هيئة الرقابة، وهو ما انتهينا فيه إلى 4 مخازن استراتيجية.

وبعدها فيما يتعلق بالعلامات التجارية، فإنه من المعلوم أهميتها الفائقة، وعندما تبحث عن علامة مناسبة كان يستغرق وقتا طائلا غير طبيعي، ولكننا نجحنا في أرشفة كافة العلامات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، وتم إتاحة العلامات التجارية من مكاتب السجل التجاري.  

وأردف: النهوض بمستويات التشغيل يتطلب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ولدينا فيه مشروعان، الأول "جمعيتي"، والثاني العربات المتنقلة، كجزء من تلك المشروعات، وأنا من جانبي أتوجه بالشكر للنواب الذين يساعدوننا في الارتقاء بتلك المشروعات، ووصلنا إلى 5990 ضمن المرحلة الثالثة للعربات المتنقلة، والذي أعقبه مبادرة "حياة كريمة" ضمن 50 مركزا بالمرحلة الرابعة لتوفير فرص عمل ضمن مشروع سينقل وجه مصر إلى منطقة أفضل، والاهتمام يجب أن يصل إلى أصغر قرية.
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