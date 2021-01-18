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أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف معلومة صادمة عن كورونا بعد زيارة خبرائها للصين

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:48 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشفت تحقيق يجريه محققون تابعون لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن إمكانية احتواء فيروس كورونا لدى ظهوره في الصين العام الماضي لو تم التحرك بسرعة أكبر من جهة الصين والمنظمة للتعامل مع الجائحة.

وقال فريق تحقيق الصحة العالمية الذي يزور الصين لمعرفة منشأ فيروس كورونا، إن المنظمة والصين كان بإمكانهما التعامل بشكل أسرع مع الوباء، ولكن مع الأسف تفشي الوباء بشكل خفي ساهم إلى حد كبير في انتشاره عالميًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وخلص التحقيق الذي يجريه خبراء الصحة العالمية إلى أن الصين والمنظمة كان  يجب عليهما التحرك بشكل أسرع عندما ظهر في ديسمبر عام 2019.

وتجاوز حتى الآن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة حول العالم حاجز الـ 95 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,668,030 حالة وفاة.
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