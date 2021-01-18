باب خلفي للرذيلة.. الحقيقة الكاملة حول موقع "أفندينا" للزواج

أفندينا للزواج العرفي والشرعي .. هكذا جاء اسم موقع مختص في تلك النوعية من الزيجات مستخدمًا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنفس الاسم ، كنوع من المواقع الإلكترونية المختصة بالزواج ، لكن حقيقة الأمر لم تكن كذلك بل كان نوعًا من الاتجار بالبشر وارتكاب جرائم خادشة للحياء.





وأحالت اليوم النيابة العامة صاحب موقع افندينا للزواج العرفي، الي الجنايات لاتهامه بالاتجار بالبشر ونشر منشورات منافية للاداب ، حيث استغل هذا الموقع واعتدى على مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري .





موقع أفندينا للزواج العرفي كان يستغل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويقوم بنشر منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة ، كما أنه استخدم حسابا خاصا علي شبكة التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) مسمى ( افندينا للزواج الشرعي والعرفي ) يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم وانتشار الرذيلة في المجتمع.





التحريات

توصلت تحريات قسم مكافحة الاتجار بالبشر الى قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لاستقطاب راغبى المتعة الحرام والعديد من الفتيات والنسوة الساقطات لممارسة اعمال الدعارة معهن مقابل حصوله على مبالغ مالية مستغلا في ذلك حاجتهن للمال وسوء احوال معيشتهن واستخدامه أساليب الالحاح والاغواء لهن بزعم المكسب المادي .





قرار النيابة العامة

استندت النيابة العامة في قرارها بإحالة صاحب موقع أفندينا إلى حالة واقعية استغلها صاحب الموقع ، وهي المجني عليها أ.أ، حيث تاجر بها ووعدها بالزواج لكنه كان يقوم باستغلالها جنسيا وقام بعرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها .





وشهدت المجني عليها أ.أ ، بأنه على أثر علاقة نشأت بينها وبين المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) عرض عليها الزواج عرفيا من احد الاشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك ، وحدد معها موعدا للقائه إلا انه تم ضبطهما.





ضبط صاحب موقع أفندينا

وعلى اثر اتفاق بين المتهم ومصدره السرى باستقطاب المجني عليها الشاهدة الأولى لإقامة علاقة جنسية معها نظير مبلغ مالى تمكن من ضبطهما وبحوزة المتهم هاتف جوال يحتوى على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه جريمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة والترويج للعديد من الفتيات لممارسة اعمال الدعارة وبحوزة الشاهدة الاولى هاتف جوال المستخدم في التواصل مع المتهم.





الاعترافات

أقر المتهم في التحقيقات بقيامه بإنشاء الحساب محل الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لإتمام الزواج الرسمي والعرفي بين الأشخاص والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك ، ونشأت من خلاله علاقة بينه والمجني عليها وطلبت منه الزواج عرفيا من احد الأشخاص نظرا لظروفها المادية فاتفق معها على الزواج لمدة اسبوع من شخص سعودی مقابل مبلغ عشرة الاف جنيه وحدد معها موعدا للقائه ، إلا أنه حال دون ذلك ضبطهما بالموعد المتفق عليه وثبت بالصور الضوئية المأخوذة من الهاتف المضبوط حوزة المتهم وجود محادثات نصية تشير لارتكابه الواقعة.