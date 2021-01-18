ملكة جمال.. هند صبرى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

غروب الشمس ... هذا لوني المفضل ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.





وتنتهي النجمة هند صبري، نهاية الشهر الجاري من تصوير 80% بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.



