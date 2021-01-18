بروتوكول تعاون بين أوقاف الدقهلية وجامعة المنصورة لتدريب الأئمة

وقع الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية والدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الدقهلية وجامعة المنصورة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة الدقهلية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات.





وأشار الدكتور خالد صلاح الدين مدير المديرية إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات:

– اللغة العربية وآدابها.

– الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

– بناء المهارات الإعلامية.





كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.





من جانبه أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة المنصورة مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.