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رياضة

مونديال اليد .. سلوفينيا تفوز على بيلاروسيا 29 -25

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حقق منتخب سلوفينيا فوزا ثمينا على حساب بيلاروسيا بنتيجة 29-25 ليحسم المركز الثاني بالمجموعة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد .

وبدأ منتخب بيلاروسيا المباراة متفوقا على نظيره السلوفيني وتقدم بفارق 4 أهداف لكن نجحت سلوفينيا في أخر 10 دقائق في الاستفاقة لينتهي الشوط بالتعادل 15-15.

واستمرت صحوة منتخب سلوفينيا في الشوط الثاني ليبتعد بفارق هدفين ويحافظ على تقدمه لنهاية المباراة.

وتأهل منتخب سلوفينيا للدور الرئيسي بنقطتين بعد الفوز على بيلاروسيا، بينما الاتحاد الروسي تأهل بـ 3 نقاط وأخيرا صعد بيلاروسيا بنقطة واحدة.
وتأهلت منتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسي إلى الدور الرئيسي بجانب منتخبات مصر والسويد ومقدونيا الشمالية.
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