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اقتصاد

هالة السعيد: الدولة تتوجه نحو تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:08 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة توجهت نحو تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت هالة السعيد، في تصريحات لها، إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن العدالة المكانية هي أحد مستهدفات خطة الدولة.

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وعن مؤشر جودة الحياة قالت هالة السعيد إن مؤشر جودة الحياة وهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية أن ذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود.
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