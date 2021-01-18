هالة السعيد: الدولة تتوجه نحو تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات

، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة توجهت نحو تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت

هالة السعيد، في تصريحات لها، إلى أن

تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن العدالة المكانية هي أحد مستهدفات خطة الدولة.