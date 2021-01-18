علاج منزلي للطفح الجلدي.. في الوجه والساقين

يصف الأطباء الكريمات أو المستحضرات أو مضادات الهيستامين للراحة، وقد يقترحون أيضًا الكمادات الباردة أو وصف علاج منزلي للطفح الجلدي.

لحكة الشديدة التي تسببها، وبغض النظر عن السبب

العدوى، لذا سنقدم لكم فيما يلي بعض إجراءات الإغاثة التي يمكنك تجربتها، إضافة إلى معلومات حول سبب نجاحها سنقدم لكم علاج منزلي للطفح الجلدي.

علاج الطفح الجلدي في الوجه

في أشكال أخرى ، مثل الكريمات ، ثبت أن دقيق الشوفان الغروي يقوي حاجز الجلد ويقوم بـ علاج الطفح الجلدي في الوجه.

وتقلل هذه المركبات الموجودة في الشوفان من مستوى السيتوكينات في الجسم وهي بروتينات تفرزها الخلايا ويمكن أن تسبب الالتهاب، في أشكال أخرى ، مثل الكريمات ، ثبت أن دقيق الشوفان الغروي يقوي حاجز الجلد ويقوم بـ علاج الطفح الجلدي في الوجه.

علاج الطفح الجلدي عند الأطفال

تمت تجربة علاج الطفح الجلدي عند الأطفال بمزيج من العسل وزيت الزيتون وشمع العسل هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لإثبات فعاليتها في علاج طفح الحفاضات، وبعض هذه المواد قد تعزز نمو البكتيريا.

المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى بكتيرية

كريم مضاد للفطريات ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى فطرية

أسباب الطفح الجلدي في الساقين

وقد تكون أسباب الطفح الجلدي في الساقين غير مفهومة تمامًا. في معظم الحالات ، يعتبر الطفح الجلدي من أعراض اضطراب آخر، يشير الطفح الجلدي في الساقين عادةً إلى انتشار نتوءات أو آفات أو بقع غير منتظمة من الجلد على الأعضاء التناسلية.





ويمكن أن يساعد فهم أسباب الطفح الجلدي في الساقين في تشخيصها وعلاجها بشكل صحيح، و هناك العديد من العلاجات المختلفة للطفح الجلدي في الساقين، يتأثر كل منها بقضيته. هناك بعض الخيوط المشتركة من خلال كل هذه العلاجات.





على سبيل المثال ، أثناء انتظار التشخيص من قبل الطبيب ، قد يساعد كريم أو رذاذ هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية في علاج اسباب الطفح الجلدي في الساقين، والذي يسبب الحكة . عادةً ما يصف الأطباء مثل هذه الكريمات لعلاج الأعراض أثناء التحقيق في السبب الدقيق.





يتم علاج اسباب الطفح الجلدي في الساقين بالأدوية المضادة للفطريات ، التي تأتي على شكل كريمات ومساحيق مع حبوب نادرًا ما تكون ضرورية للطفح الجلدي، أو باستخدام العلاجات المنزلية ، مثل الزبادي أو زيت الأوريجانو. وفقًا لإحدى الدراسات ، يتبر زيت الأوريجانو فعال في التخلص من الفطريات التي تسبب عدوى الخميرة. يمكن شراء زيت الأوريجانو.



