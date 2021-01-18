علاج منزلي للطفح الجلدي.. في الوجه والساقين

يمكن لأغلب طرق علاج منزلي للطفح الجلدي
أن تقضي على الحكة الشديدة التي تسببها، وبغض النظر عن السبب يصف الأطباء الكريمات أو المستحضرات أو مضادات الهيستامين للراحة، وقد يقترحون أيضًا الكمادات الباردة أو وصف علاج منزلي للطفح الجلدي.
وقد يسبب الطفح الجلدي العدوى، لذا سنقدم لكم فيما يلي بعض إجراءات الإغاثة التي يمكنك تجربتها، إضافة إلى معلومات حول سبب نجاحها سنقدم لكم علاج منزلي للطفح الجلدي.
علاج الطفح الجلدي في الوجه
وإذا كنت تبحث عن علاج الطفح الجلدي
في الوجه يمكن ان تستخدمي الشوفان كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة لتخفيف حكة الجلد والجفاف والخشونة.
وأظهرت دراسات مصدر موثوق أنه يمكن علاج الطفح الجلدي في الوجه
عن طريق الزيوت الموجودة في الشوفان تعمل معًا للمساعدة في إصلاح البشرة؛ حيث يحتوي الشوفان على مواد مضادة للالتهابات، مثل: زيت اللينوليك وحمض الأوليك والأفينانثراميد.
وتقلل هذه المركبات الموجودة في الشوفان من مستوى السيتوكينات في الجسم وهي بروتينات تفرزها الخلايا ويمكن أن تسبب الالتهاب، في أشكال أخرى ، مثل الكريمات ، ثبت أن دقيق الشوفان الغروي يقوي حاجز الجلد ويقوم بـ علاج الطفح الجلدي في الوجه.
علاج الطفح الجلدي عند الأطفال
وعن علاج الطفح الجلدي عند الاطفال
يعني الحفاظ على بشرة طفلك نظيفة وجافة قدر الإمكان. إذا استمر طفح الحفاض لدى طفلك فيمكنك ان تستخدمي علاج الطفح الجلدي عند الاطفال سواء بالطب البديل او بالادوية وهي:
كريم هيدروكورتيزون (ستيرويد) خفيف
كريم مضاد للفطريات ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى فطرية
المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى بكتيرية
استخدم الكريمات أو المراهم في علاج الطفح الجلدي
عند الأطفال، والتي تحتوي على المنشطات فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية الستيرويدات القوية أو الاستخدام المتكرر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إضافية.
عادةً ما يتطلب طفح الحفاض عدة أيام حتى يتحسن ، وقد يعود الطفح الجلدي
بشكل متكرر. إذا استمر الطفح الجلدي على الرغم من علاج الطفح الجلدي عند الأطفال الموصوف ، فقد يوصي طبيبك بأن يذهب طفلك إلى أخصائي في الأمراض الجلدية (طبيب الأمراض الجلدية).
كما ام هناك علاجات منزلية لـ علاج الطفح الجلدي عند الاطفال
وذلك من خلال لبن الأم تتباين النتائج حول ما إذا كان حليب الثدي البشري المطبق على طفح الحفاض أفضل من العلاجات الأخرى. أظهرت إحدى الدراسات أن تطبيق حليب الثدي على طفح الحفاضات هو علاج فعال وآمن. تم علاج الأطفال الذين يعانون من طفح الحفاض إما بمرهم هيدروكورتيزون 1٪ أو لبن الأم. شملت الدراسة 141 رضيعًا. كان العلاج بحليب الثدي فعالًا مثل المرهم وحده.
قارنت دراسة أخرى حليب الثدي البشري مع كريم مصنوع من أكسيد الزنك تم علاج الطفح الجلدي عند الأطفال
حديثي الولادة الذين يعانون من طفح الحفاض بالكريم أو حليب الأم. شملت الدراسة 63 مولودًا جديدًا. كان العلاج بالكريم أكثر فعالية.
تمت تجربة علاج الطفح الجلدي عند الأطفال بمزيج من العسل وزيت الزيتون وشمع العسل هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لإثبات فعاليتها في علاج طفح الحفاضات، وبعض هذه المواد قد تعزز نمو البكتيريا.
أسباب الطفح الجلدي في الساقين
وقد تكون أسباب الطفح الجلدي في الساقين غير مفهومة تمامًا. في معظم الحالات ، يعتبر الطفح الجلدي من أعراض اضطراب آخر، يشير الطفح الجلدي في الساقين عادةً إلى انتشار نتوءات أو آفات أو بقع غير منتظمة من الجلد على الأعضاء التناسلية. ويمكن أن يساعد فهم أسباب الطفح الجلدي في الساقين في تشخيصها وعلاجها بشكل صحيح، وهناك العديد من العلاجات المختلفة للطفح الجلدي في الساقين، يتأثر كل منها بقضيته. هناك بعض الخيوط المشتركة من خلال كل هذه العلاجات. على سبيل المثال ، أثناء انتظار التشخيص من قبل الطبيب ، قد يساعد كريم أو رذاذ هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية في علاج اسباب الطفح الجلدي في الساقين، والذي يسبب الحكة . عادةً ما يصف الأطباء مثل هذه الكريمات لعلاج الأعراض أثناء التحقيق في السبب الدقيق.
يتم علاج اسباب الطفح الجلدي في الساقين بالأدوية المضادة للفطريات ، التي تأتي على شكل كريمات ومساحيق مع حبوب نادرًا ما تكون ضرورية للطفح الجلدي، أو باستخدام العلاجات المنزلية ، مثل الزبادي أو زيت الأوريجانو. وفقًا لإحدى الدراسات ، يتبر زيت الأوريجانو فعال في التخلص من الفطريات التي تسبب عدوى الخميرة. يمكن شراء زيت الأوريجانو.
ويمكن للتخلص من اسباب الطفح الجلدي في الساقين، ان تسمح له بالتخلص منه. يمكن علاج الأعراض في هذه الأثناء ، ويمكن للطبيب إجراء اختبارات الحساسية إذا كان مسبب الحساسية الدقيق غير معروف. لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج منزلي للطفح الجلدي من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة . ** المصدر: موقع Pub med /mayoclinic / positive med