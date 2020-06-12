19 عرضا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا: الطفح الجلدي واحد منها.. فيديو





قال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن يتم تقسيم الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 4 مراحل منهم الحالات التي يمكن أن تبقي في المنزل للعزل المنزلي، موضحا في حالة وجود بعض الأعراض والتهاب بسيط يمكن أن يتم عزل المريض منزليا.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المرضى الذين يتم عزلهم منزليا يجب أن يكونوا لا يعانون من أي أمراض مزمنة، متابعا: لا يمكن عزل مريض قلب أو ضغط أو سمنة مفرطة أو سكري في المنزل، لأن تناول بروتوكول العلاج من كورونا قد يؤثر على فاعلية الأدوية الأخرى.





وتابع: أن المسألة ليست اختيارية، ووجوده في المستشفى ليس لاحتياجه للأكسجين، وإنما للتأكد من فاعلية الدواء مع الأدوية الأخرى".



