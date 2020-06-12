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توك شو

19 عرضا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا: الطفح الجلدي واحد منها.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن يتم تقسيم الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 4 مراحل منهم الحالات التي يمكن أن تبقي في المنزل للعزل المنزلي، موضحا في حالة وجود بعض الأعراض والتهاب بسيط يمكن أن يتم عزل المريض منزليا.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المرضى الذين يتم عزلهم منزليا يجب أن يكونوا لا يعانون من أي أمراض مزمنة، متابعا: لا يمكن عزل مريض قلب أو ضغط أو سمنة مفرطة أو سكري في المنزل، لأن تناول بروتوكول العلاج من كورونا قد يؤثر على فاعلية الأدوية الأخرى.

وتابع: أن المسألة ليست اختيارية، ووجوده في المستشفى ليس لاحتياجه للأكسجين، وإنما للتأكد من فاعلية الدواء مع الأدوية الأخرى".

ولفت إلى أن أعراض فيروس كورونا يزيد عن 17 عرضا، لافتا إلى أن المسحة هي الطريقة الوحيدة المؤكدة للكشف عن الإصابة بكورونا.

وأكد أن أعراض الطفح الجلدي، وفقدان حاستي التذوق والشم من أعراض الإصابة بكورونا، لكن ليست دليلا على الإصابة بكورونا.
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