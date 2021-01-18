برلماني يكشف سر الهجوم على وزير التموين في جلسة اليوم.. فيديو

قال محمد الكومي عضو مجلس النواب، تعليقا على الهجوم البرلماني على كلمة وزير التموين في مجلس النواب اليوم، إنه يتم استعداء الحكومة للوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية في كل حقيبة وزارية موضوعي وحقيقي؛ من أجل الاستعداد لاستخدام الأدوات البرلمانية المناسبة في حال وجود أي قصور. الهجومبشكلوحقيقي؛أجلالاستعداد لاستخدام الأدوات





وأضاف محمد الكومي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، " نرى أنه كان هناك بعض القصور في حقيبة التموين".





وتابع محمد الكومي "هناك إنجازات في حقيبة التموين لكن تلك الإنجازات ليست نتاج وزارة التموين بمفردها لكنها نتاج تعاون عدة وزارات وجهات وهيئات مع الوزارة".





وأكد محمد الكومي "لا يمكن إنكار دور القوات المسلحة بسيارتها لبيع السلع بأسعارها المخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهناك أجهزة أخرى ساعدت في نجاح منظومة التموين وليس بفضل الوزارة التموين فقط".





ولفت محمد الكومي إلى أن "تصريحات وزير التموين مثيرة للجدل ومستفزة لطبقات الشعب في بعض الأحيان، وهدفنا الأول والأخير خدمة الوطن والشعب، ولا يمكن لأي مسئول أن يعاير هذا الشعب لأنه مانح السلطات".