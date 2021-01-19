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اقتصاد

11.2 مليار جنيه حصيلة إتاوات البترول خلال العام المالي الماضي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:51 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تراجعت حصيلة إيرادات إتاوات البترول التي حصلتها الحكومة في نهاية العام المالي الماضي إلي 11.2 مليار جنيه بعد أن كانت 14.2 مليار جنيه في العام المالي السابق له بانخفاض قدره 3 مليارات جنيه.

وكشفت بيانات الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي أن إيرادات المناجم والمحاجر ارتفعت إلي 1.103 مليار جنيه بعد أن كانت 884.4 مليون جنيه في العام المالي قبل الماضي.

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ووصلت إيرادات إيجارات أراضي الحكومة بنهاية العام المالي الماضي إلي 116.7 مليون جنيه بعد أن كانت 450.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ووصلت إتاوات الذهب إلي 316.3 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 323.8 مليون جنيه بنهاية العام المالي قبل السابق.
وبلغت إيرادات المرافق التي تديرها المحليات نحو 106.1 مليون جنيه بعد أن كانت 32.1 مليون جنيه في نهاية العام المالي قبل الماضي.

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