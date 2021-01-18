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رياضة

استعدادا للمصري.. سيراميكا كليوباترا يواجه قليوب وديا غدا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:13 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه سوف يخوض مباراة ودية غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع فريق قليوب، في الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، ويسعى المدير الفني إلى تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء طلائع الجيش اليوم.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا غاليا، مساء اليوم، على حساب طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

فريق سيراميكا كليوباترا يلتقي في الثانية والنصف عصر الأحد المقبل، مع المصري البورسعيدي، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة.
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