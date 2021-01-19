محمد يوسف: فوجئت بقرار موسيماني.. والتعادل أمام الأهلي مجهود اللاعبين

أكد محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، أن التعادل أمام النادي الأهلي جاء نتيجة مجهود اللاعبين .

وقال محمد يوسف خلال لقائه بفضائية " النهار"، أعلم دائما أن الأهلي يفضل اللعب علي المساحات، لذلك كان اختياري ملعب المكس الذي ساعدني علي تطبيق طريقة لعبي أمام الأهلي ".

وتابع محمد يوسف: "الأهلي فريق كبير ومشواره ما زال طويلا في بطولة الدوري، ونقطة التعادل جاءت بفضل الله ثم مجهود اللاعبين الذين يستحقون أكثر من ذلك





واختتم تصريحاته: "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بـ والتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان".