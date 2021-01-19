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فن

بعد تدهور حالته الصحية.. سوسن بدر تدعو لـ محمد الصغير حما أحمد السقا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:41 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة سوسن بدر، الدعم، لخبير التجميل  محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وزوجه الفنان احمد السقا،. بعد إصابته بفيروس كورونا وتدور حالته الصحية. 

ونشرت سوسن بدر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلقت عليها " إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير". 

وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال المصدر لـ "صدى البلد" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا، حيث تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج. 


وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا فى غرفة العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته اكلينيكيا وهى شائعة سخيفة. 
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