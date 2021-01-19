شوبير عن تغيير المدربين بالدوري.. فيه فريق هيغير مدربه قريب جدا

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على كثرة تغيير للمدربين بالدوري المصري في الفترة الأخيرة، كاشفا أن أحد الفرق سيغير مدربه خلال أيام.





وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏بعد 7 أسابيع فقط في الدورى رحل ريكاردو الإسماعيلي، والعشرى ط الجيش، والشيشيني أسوان، ومختار مختار الانتاج !!! برأيكم كام مدرب لسه حيتغير، مع العلم ان في فريق حيغير مدربه قريب جدا جدا".





يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بعث برسالة لـ مسؤولي الزمالك عقب قرار ايقاف محمود علاء نجم الفريق خلال مباراة الجونه المقبلة ضمن بطولة الدوري المصري .









وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن اتحاد الكرة في الوقت الحالي لا يسير وفق اللوائح التي وضعها حيث أكد أن اللائحه التي ارسلها اتحاد الكرة لـ الاندية تنص على ان الايقاف لن يكون له علاقة بمباريات بطولة كأس مصر".





وأوضح أن ما حدث هو إيقاف محمود علاء عقب حصوله على إنذارين خلال مباريات بطولة كأس مصر، مؤكدا أن الإيقاف باطل.





وطالب مسؤولو الزمالك بمراجعة اللائحة للتأكد من بطلان إيقاف اللاعب .