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أخبار العالم

زلزال مدمر يضرب الأرجنتين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:23 ص
زلزال
زلزال
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شريف سيد
أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.6 بمقياس ريختر، بمقاطعة سان خوان في الأرجنتين. 

ومن ناحية أخرى، انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا المزيد من الجثث من بين أنقاض المنازل والمباني التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 81 شخصا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المهندسين العسكريين تمكنوا من إعادة فتح طرق التي دمرت الهزة الأرضية أجزاء منها، وذلك لإتاحة توصيل مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث راديتيا جاتي قوله إن المزيد من المعدات الثقيلة قد وصلت إلى مدينة "ماموجو" الأشد تضررا ومنطقة "ماجين" المجاورة في جزيرة "سولاويزي" التي ضربتها الهزة الأرضية يوم الجمعة الماضي.

وقال جاتي إن الآلاف قد شردوا فيما أصيب أكثر من 800 شخص جراء الهزة الأرضية القوية التي تسببت حتى الآن في مقتل 70 شخصا في مدينة "ماموجو" و11 آخرين في منطقة "ماجين".
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